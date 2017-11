Governo anuncia contratação de 2,5 mil casas pelo Minha Casa, Minha Vida no Pará

Cinco municípios paraenses serão beneficiados. Confira a lista

O Ministério das Cidades anunciou a autorização para contratar 2.592 novas unidades habitacionais pelo programa Minha Casa, Minha Vida no Estado do Pará. A lista com as 54.089 propostas habilitadas para aquisição de imóveis em todo o País foi publicada segunda-feira (6) no Diário Oficial da União (DOU). As unidades vão beneficiar a faixa 1 do programa, que atende a famílias com renda mensal de até R$ 1,8 mil, que pagam 5% do valor do imóvel em até dez anos.

No geral, 337 municípios serão beneficiados com essas novas contratações, sendo cinco deles no Pará. Em Belém, foram habilitados quatro empreendimentos: Residencial São João do Outeiro Módulo I, com 500 unidades habitacionais; Conjunto Habitacional Parque Guajará I, com 496 unidades; Residencial Viver Tenone, também com 496; e Residencial Morar Outeiro, com 400.

Os municípios de Augusto Corrêa, Mãe do Rio e Tracuateua tiveram dois empreendimentos habilitados, cada um, todos com autorização de construção de 100 unidades habitacionais. No primeiro município, os empreendimentos autorizados foram os Residenciais Augusto Correa Módulo I e II; em Mãe do Rio foram os Residenciais Viver Mãe do Rio Modulo I e II; e no último, os Conjuntos Habitacionais Parque dos Ipês I (Ipê Amarelo) e II (Ipê Branco). Ainda foi habilitado o Residencial Evandro Melo 03, com 100 unidades, em Santa Maria do Pará.

O ministro das Cidades, Bruno Araújo, afirmou que todas as propostas habilitadas devem gerar 140 mil empregos diretos. Somadas às contratações de julho de 2017, contabiliza-se um total de R$ 3,5 bilhões em investimentos. Neste anúncio anterior, no começo do segundo semestre, 1.789 unidades habitacionais foram habilitadas no Pará, distribuídas pelos municípios de Ananindeua, Belém, Eldorado dos Carajás e Xinguara.

Antes da efetiva contratação, as empresas interessadas devem apresentar, em até 30 dias, a comprovação das informações preenchidas nos Formulários de Qualificação inicial. Após esta etapa, as empresas têm 90 dias para apresentar o anteprojeto e o estudo de viabilidade do empreendimento e 180 dias para então reunir as demais necessidades para realização do projeto.

Com o anúncio desta segunda, governo federal chegará à marca de 92.300 unidades contratadas. A meta para 2017 é atingir a marca de 100 mil unidades. O Ministério das Cidades anunciou, também na tarde desta segunda, a abertura da seleção publicada em diário oficial de inscrições para o Cartão Reforma. O projeto, anunciado em maio de 2017, permite a famílias com renda mensal de até R$ 2.811,00 acessar recursos públicos para que possam fazer melhorias em suas residências.

Programa Minha Casa, Minha Vida – Fundo de Arrendamento Residencial (MCMV/FAR)

Relação de propostas selecionadas no Pará

