Governo anuncia plano para retomada das visitas em casas penais do Pará

Retomada de visitas em presídio no Pará — Foto: Ascom/Seap

Apesar disso, a Seap ainda não fixou uma data pro retorno das visitas. Visitas em casa penais estavam suspensas desde o dia 23 março, por conta da pandemia da Covid-19.

O Governo do Pará anunciou nesta quarta-feira (24) o plano de retomada de visitas às unidades prisionais no estado. As visitas em casa penais do Pará estavam suspensas desde o dia 23 março, por conta da pandemia da Covid-19. Apesar da elaboração do plano, a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) ainda não fixou uma data pro retorno das visitas.

As visitas serão liberadas com base em cronograma e avaliação do quadro da pandemia em cada município onde estão as casas penais. Assim como o plano de retomada econômica, os municípios do estado serão divididos em bandeiras, que representam o risco de contágio pela Covid-19.

De acordo com o Governo, as casas penais serão classificadas por bandeiras:

Vermelha – definidas com alerta máximo, não terão liberações de visitas

Amarela – definidas como em risco ou evolução da doença relativamente controlada, com liberação gradativa de visitas

Verde – definidas como áreas controladas e evolução da doença em fase decrescente, terão liberação imediata de visitas

Mesmo com a liberação das visitas, a entrada de visitantes nas unidades prisionais deverá obedecer a normas e protocolos de segurança e higienização. As unidades com visitas liberadas serão equipadas com barreiras sanitizantes para pisos nas entradas e nos locais de acolhimento aos visitantes.

Além disso, durante as visitas será obrigatório o uso de máscara por todos os presentes e o distanciamento social de 1,5m, permanecendo proibido qualquer contato físico. Os espaços onde as visitas são realizadas também serão higienizados e desinfetados, antes e após o término de cada encontro, e ficará disponível álcool em gel ou líquido para os familiares e internos.

Por G1 PA — Belém

