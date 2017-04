Governo anuncia que vai entrar com ação contra empresa responsável por aterro de Marituba

Estado disse que vai cobrar o cumprimento de 25 medidas impostas pela Secretaria de Meio Ambiente. Empresa diz que as obras seguem em ritmo acelerado.

O Governo do Estado anunciou nesta quarta-feira (19) que vai entrar com uma ação judicial contra a empresa responsável pelo aterro sanitário de Marituba, região metropolitana de Belém. O anúncio foi feito durante uma reunião com moradores do município. O Estado vai cobrar da empresa o cumprimento de 25 medidas impostas pela Secretaria de Meio Ambiente, entre elas a cobertura dos resíduos expostos e monitoramento do odor.

Em nota, a Guamá Tratamento de Resíduos, disse que as obras para sanar os problemas de geração de odor seguem em ritmo acelerado e deverão atender as 25 medidas solicitadas pela Semas. Entre as medidas, está incluída também a ampliação da capacidade de armazenamento e tratamento de chorume, trabalho realizado em parceria com a UFPA. Além disso, a empresa disse que está desenvolvendo um novo programa de relacionamento com a comunidade.

A empresa informou ainda que devido à complexidade das obras em execução, a companhia vem negociando prazos com a Semas, considerando as condições climáticas e as etapas necessárias para realização das obras dentro das normas técnicas e de segurança exigidas. Além disso, a empresa disse que está desenvolvendo um novo programa de relacionamento com a comunidade.

