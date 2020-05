Governo anuncia reabertura, com protocolo, de shoppings, salões de beleza e igrejas

Helder Barbalho apresentou nesta sexta projeto de retomada econômica no Pará (Foto:Bruno Cecim / Agência Pará)

O governador Helder Barbalho apresentou, nesta sexta-feira (29), o projeto de retomada econômica no Pará, chamado Retomapará. Ele anunciou a reabertura com protocolo de higiene e medidas de distanciamento, de 36 segmentos, entre eles shoppings centers, salões de beleza e igrejas, a partir da próxima segunda-feira (1º), na Região Metropolitana de Belém, Marajó Oriental, Baixo Tocantins e Região do Araguaia.

Segundo Barbalho, os protocolos de higiene vão ser publicados em edição extra do Diário Oficial ainda nesta sexta. Cada município terá jurisdição em suas cidades e todas as atividades vão ter que seguir protocolos de higiene. O programa, de acordo com o governo, vai levar de maneira gradativa a retomada das atividades, levando em consideração as peculiaridades de cada região do Estado.

“Não podemos relacionar a retomada gradativa com o relaxamento, apesar de todos os dados estatísticos mostrarem a redução de casos. Precisamos evitar sair quando não for necessário e, quando sair, usar máscaras, que é parte de uma obrigação prevista em decreto estadual. O cidadão também tem de atentar à questão de higiene”, alerta Barbalho.

Segundo o governo, as igrejas com capacidade de 100 pessoas, por exemplo, só podem fazer reuniões com no máximo 15; em templos com capacidade de 5 mil pessoas, só podem entrar 100. Nos shoppings, as praças de alimentação não voltarão a funcionar.

Veja a lista de segmentos que poderão voltar a funcionar:

1. Agências Bancárias e Casas Lotéricas

2. Alimentação: Produção e Delivery

3. Comércio Varejista

4. Comércio Atacadista

5. Lojas de Conveniência

6. Comércio de Materiais de Construção

7. Comércio de Veículos, Oficinas e Auto-Peças

8. Lojas de Conveniência fora dos Postos de Gasolina

9. Empregados Domésticos

10. Lojas de Conveniência

11. Feiras, Aviários, Açougues, Peixarias e Hortifrútis

12. Comércio de Rua

13. Supermercados

14. Lavanderias

15. Comércio de Gás – GPL

16. Informação e Comunicação

17. Serviços para Edifícios e Atividades Paisagísticas

18. Atividades Imobiliárias

19. Agências de Viagens, Operadores Turísticos e Serviços de Reserva

20. Estética: Salões de Beleza, Barbearia e afins

21. Postos de Combustíveis

22. Farmácias e Drogarias

23. Hipermercados, Supermercados, Mercados e Mercearias

24. Construção Civil

25. Indústria de Transformação e similares

26. Depósitos e Distribuidoras

27. Correios

28. Locadoras de Veículos

29. Clinicas e Laboratórios

30. Clínicas Odontológicas

31. Rede Hoteleira

32. Igrejas

33. Serviços de Transporte de Carga Estadual e Municipal

34. Serviço Público e Privado de Transportes

35. Pet Shops, Produtos para Animais, Medicamentos Vet. e Comércios de Insumos Agrícolas

36. Serviços de Escritório, de Apoio Administrativo, Serviços Financeiros, Serviços de Seguros e outros serviços prestados – escritórios e profissionais liberais.

Ainda de acordo com o governo, os protocolos de higiene obrigatórios incluem: promover boa higiene das mãos, afastar trabalhadores do grupo de risco, adiar viagens a negócios, estimular o trabalho remoto; higienizar ambientes, equipamentos e superfícies; limitar a entrada de visitantes, abrir janelas e desligar o ar condicionado, além de afastamento de trabalhadores com sintomas.

Informação

O chefe do Executivo garantiu que a população, ao longo dos próximos dias, com a retomada da economia, será informada. “Toda sexta-feira vamos dar à sociedade dados sobre a doença no Estado. Se cada semana demostrar a segurança, vamos avançar. Caso contrário, vamos retrocedendo”, adiantou Helder.

O programa estará pautado em três pilares: economia, saúde e protocolos. Na saúde, serão avaliados a evolução da doença, como o crescimento dos casos, impacto em grupos de riscos. Também serão avaliados a capacidade do sistema de saúde, com disponibilidade de leitos e testagem e monitoramento da transmissão.

Sobre os protocolos e vulnerabilidade econômica, o plano exigirá questões de higiene nos locais de trabalho, considerando a vulnerabilidade de cada setor. O plano também pede o engajamento do cidadão, com a adesão da população às restrições e conhecimentos sobres as medidas de higiene.

Ainda durante a pandemia, o governador informou que houve 10% de desaceleração na economia do Estado e queda de 20% de arrecadação durante a pandemia, mas disse que os setores da mineração e do agronegócio foram positivos. O governo garante que foram investidos R$ 500 milhões este ano, em meio à crise do novo coronavírus.

Além de Barbalho, participaram da coletiva o secretário de Saúde do Pará, Alberto Beltrame; o presidente da Federação das Indústrias do Pará (Fiepa), José Conrado; Procurador-Geral do Estado, Ricardo Sefer; e o reitor da Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA) Marcel do Nascimento Botelho.

Marcel Botelho disse que Belem tem uma grande influência na curva de todo o Estado. “Na Região Metropolitana, temos certeza, e a curva alerta isso, de que estamos em estágio decrecente. Dessa forma, temos certeza que fazer a retomada está segura, mostrando a tendência. Mas, se houver qualquer alteração, vamos tomar as medidas necessárias para que o pilar da saúde seja preservado”.

