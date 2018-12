Governo anuncia regulamentação de descontos do IPVA antecipado para 2019

Descontos aos proprietários de veículos usados vão de 5% a 15%, ou o pagamento do valor total pode ser parcelado em até três vezes.

Nesta sexta-feira (14), o Governo do Pará publicou no Diário Oficial o Estado (DOE) o decreto que regulamenta a concessão de desconto pela antecipação do pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) para motoristas que não possuem multas de trânsito, a partir de 2019.

De acordo com o decreto publicado, a partir de 1º de janeiro de 2019, IPVA para veículos usados poderá ser pago integralmente e de forma antecipada com desconto de 15%, se o contribuinte não tiver sofrido multas de trânsito nos últimos dois anos; com 10%, se o contribuinte não tiver multas de trânsito no ano anterior; e de 5% nas demais situações.

Além disso, o IPVA 2019 poderá ser pago antecipadamente em até três parcelas iguais, mensais e sucessivas, sem desconto no valor do imposto.

