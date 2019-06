Governo apreende quase 100 mil latas de cerveja sem nota fiscal em Marabá

Carga estava em dois caminhões (Foto:SEFA/GOVERNO DO PARÁ)

Carga vinha de Goiás em dois caminhões

Servidores da Secretaria de Estado da Fazenda do Pará (Sefa) apreenderam, na segunda-feira (24), na unidade fazendária da Sefa, no KM-9 da Rodovia Transamazônica em Marabá, 99.144 latas de cerveja e 13.920 latas de refrigerantes sem nota fiscal. A apreensão foi realizada pela unidade de Mercadorias em Trânsito de Carajás.

As mercadorias vinham de Goiás com destino a Marabá e estavam armazenadas em dois caminhões que transportavam carga de hortifrutigranjeiros. O condutor parou na fiscalização estadual e apresentou as notas fiscais das verduras, mas os fiscais da Sefa desconfiaram da carga e do peso dos caminhões e fizeram o descarregamento da mercadoria para verificação, encontrando as bebidas escondidas.

Foram lavrados dois Termos de Apreensão e Depósitos, (Tads), para a carga de cerveja, no valor de R$79.231,21 e R$10.712,21, referente ao pagamento do imposto, ICMS e mais multa. O TAD relativo aos refrigerantes totalizou R$ 12.680,84. As mercadorias foram descarregadas no depósito da Secretaria em Marabá, até que sejam pagos os tributos.

Com a chegada do período de verão a tendência é que aumentem as apreensões de bebidas. Em junho, só a Coordenação de mercadorias em trânsito de Carajás já aprendeu mais de 240 mil latas de cervejas sem nota fiscal.

Por:O Liberal

