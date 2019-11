Governo articula ações preventivas de combate à contaminação do litoral paraense

Governo do Pará participa de reunião sobre medidas protetivas do meio ambiente em Recife — Foto: Agencia Pará

O treinamento será ministrado IBAMA. A ação faz parte de um conjunto de medidas propostas durante uma reunião em Recife.

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará (Semas) solicitou ao Instituto Brasileiro de Meio Ambiente (IBAMA) que promova treinamento para limpeza de praias paraense contra possíveis contaminações de óleo ou petróleo. O IBAMA é responsável pelo treinamento dos agentes que estão realizando a limpeza das praias do nordeste que foram contaminadas por petróleo.

A solicitação foi feita durante a 91ª reunião da Associação Brasileira de Entidades Estaduais do Meio Ambiente (Abema), realizada ontem no Recife (PE). Durante a reunião, as principais características fisiológicas do material encontrado nas praias nordestinas foram descritas como sendo viscosa e extremamente grossa.

De acordo com o secretário adjunto de Semas, Rodolpho Zahluth Bastos, esta ação é necessária como uma forma de prevenção das praias paraenses.

“Solicitamos a coordenadoria geral de emergência ambiental do IBAMA que promova o curso aos municípios e voluntários interessados. Esse treinamento é importante principalmente nesta fase preventiva.

As equipes envolvidas nas ações já estão capacitadas para conter o material, mas realizar esse nivelamento com o restante do país também é oportuno”, apontou o secretário.

