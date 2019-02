Governo asfaltará BR-163 até Miritituba e depois concederá rodovia

Fonte:Globo Rural Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Após o lançamento de mais uma operação para garantir o escoamento da safra de grãos nos trechos não pavimentados da BR-163 no Pará, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, afirmou que o governo vai asfaltar os 51 quilômetros de pista de terra até o porto de Miritituba (PA) ainda este ano. Segundo ele, esse trecho da rodovia será concedido à iniciativa privada no começo de 2020.

Trecho da BR-163 na divisa do Mato Grosso com o Pará (Foto: Fernando Martinho/Ed.Globo)

