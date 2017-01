Governo autoriza Dani Suzuki a trazer crianças refugiadas da Síria

“Agora começa a fase de captação de recursos. Nenhum dinheiro será do governo, vamos captar com empresários e a classe artística”, diz a atriz.

O governo brasileiro deu aval para Dani Suzuki trazer crianças desacompanhadas e refugiadas da Síria ao Brasil. A bela comanda o projeto “Além das fronteiras”, parceira da ACNUR (Agência da ONU para refugiados), da IKMR (ONG Eu Conheço Meus Direitos) e de outras instituições do Brasil. O projeto pretende dar um novo lar para 20 crianças que serão trazidas do país estrangeiro, segundo informa o EGO.

