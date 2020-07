Governo autoriza emprego da Força Nacional no Amazonas

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

De acordo com a portaria 418, o trabalho faz parte da 1ª Edição da Operação Arpão I, “em atividades e serviços imprescindíveis à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio”. Até o momento, PF e governo local não divulgaram informações mais detalhadas sobre esta operação.

O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJ) publicou, no Diário Oficial da União desta quinta-feira (23) uma portaria que autoriza o emprego da Força Nacional no estado do Amazonas, em “ações de combate ao crime organizado, ao narcotráfico e aos crimes ambientais, na calha dos Rios Negro e Solimões”.

You May Also Like