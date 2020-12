Governo Bolsonaro descarta prorrogação do auxílio emergencial

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

De acordo levantamentos iniciais do Ministério da Economia, o governo Bolsonaro estuda incluir pelo menos 6 milhões de brasileiros no programa Bolsa Família para tentar melhorar a situação dessas pessoas. Atualmente 14,2 milhões de famílias recebem o benefício.

O depósito de parcelas do auxílio emergencial deve encerrar neste mês de dezembro, após o governo liberar uma assistência durante a pandemia do coronavírus neste ano.

You May Also Like