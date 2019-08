Governo conclui transferência de presos que estavam em Marabá

Eles fazem parte dos 26 que eram transportados em caminhão-cela onde quatro detentos morreram(Foto:Cláudio Pinheiro / O Liberal)

Na manhã deste sábado (3), o Governo do Estado do Pará, por meio do Sistema de Segurança Pública, retomou e concluiu as transferências dos 26 presos que saíram do Centro de Recuperação Regional de Altamira (CRRA), na última terça-feira (30) e estavam em Marabá, no sudeste do Estado. Dos 26 que vieram para Belém, 18 chegaram a Belém na sexta-feira (2) e os outros oito desembarcaram no final da manhã de hoje.

A primeira aeronave, que saiu de Marabá às 10h22 e chegou a Belém às 11h58, trouxe os seguintes presos:

– José Marcos Reis da Silva

– Lucas Gomes de Oliveira

– Cirineu dos Santos Gomes

– Geniel Moia da Costa.

A segunda aeronave saiu às 10h43 e chegou a Belém às 12h30 com:

– Marlisson Duarte de Brito

– Bruno Tulio Mendes David

– Keven Lourenço Monteiro

– Jefferson Alves Souza.

Por:Redação Integrada

03.08.19 11h00

– Atualizado em 03.08.19 12h44

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...