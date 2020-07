Governo CONFIRMA que vai usar WhatsApp no auxílio de R$600 e FGTS

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Pedro Guimarães afirmou que as pessoas não devem acessar links enviados diretamente pelo WhatsApp ou por outras redes sociais. Apenas o link repassado dentro do próprio Caixa Tem é confiável para o envio de documentos particulares ao banco.

Ainda, segundo o presidente da Caixa, após o envio dos documentos, o desbloqueio de todas as funções do Caixa Tem deve acontecer em até 24 horas.

A partir desta quinta-feira (23), as pessoas que estão com esse problema poderão acessar o aplicativo Caixa Tem para pedir o desbloqueio. O próprio app dará orientações sobre como enviar os documentos através do WhatsApp.

De acordo com Pedro Guimarães, presidente da Caixa, 49% das pessoas que estão com acesso ao Caixa Tem bloqueado apresentam “inconsistências cadastrais”, sem indício de fraude.

Apenas quem teve o acesso bloqueado em razão de “inconsistências cadastrais” poderá fazer uso do WhatsApp para enviar documentos. Já quem teve o acesso bloqueado devido à suspeita de fraude (51%) continuará tendo que comparecer a uma agência da Caixa com documento de identificação.

Trabalhadores relatam, desde a semana passada, ter recebido um aviso para comparecerem à uma agência da Caixa com um documento de identidade para comprovar que são os titulares das contas e desbloquear os serviços do aplicativo.

