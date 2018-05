Governo de MT suspende expediente e aulas nesta segunda-feira devido à greve

O governador de Mato Grosso, Pedro Taques (PSDB), assinou neste domingo (27) um decreto que suspende o expediente de servidores e aulas estaduais nesta segunda-feira (28). A medida foi tomada por causa da greve dos caminhoneiros, que causou o desabastecimento em postos de gasolina e supermercados no estado.

No sábado (26) o governo decretou situação de emergência por causa da greve dos caminhoneiros. Além disso, Taques, que estava em Sinop, a 503 km de Cuiabá, cancelou a agenda para se reunir com representantes do governo e discutir os reflexos da crise em Mato Grosso. No decreto, assinado por Taques e pelo secretário-chefe da Casa Civil, Júlio Modesto, o governo decidiu suspender o expediente na segunda-feira.

“Considerando a paralisação geral dos caminhoneiros e o consequente desabastecimento de combustível em todo o estado, gerando transtorno nos transportes públicos e particulares, desabastecimento em supermercados, hospitais e desordens em outros segmentos”, diz trecho do decreto.

Para o governo, se continuasse com o expediente diante desse contexto, a situação seria agravada e afetaria os servidores e toda a população mato-grossense.

A medida não se aplica às forças de segurança e serviços essenciais, como policiais militares, civis, bombeiros, Segurança Pública, Saúde, Departamento de Trânsito (Detran) e outros.

No final do decreto, Taques determina a suspensão das aulas nas unidades escolares estaduais. Os alunos terão as aulas repostas nos primeiros dias do recesso do mês de julho.

COLÍDER

O secretário de Educação Márcio Fernandes, informou que hoje haverá aula normalmente nas rede municipal e estadual de Colíder.

“Tanto a Secretaria de Educação como a Assessoria Pedagógica estão monitorando os desdobramentos de toda essa situação. Os fatos novos serão divulgados nas redes sociais e site da prefeitura de Colíder”, disse Márcio.

