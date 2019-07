Governo determina instalação de placas em braile em todos os terminais rodoviários do Pará

Movimento no Terminal Rodoviário de Belém deve aumentar nesta quinta-feira. — Foto: Tarso Sarraf /O Liberal

De aordo com o Diário Oficial desta segunda, 15, as novas placas devem orientar sobre as linhas de ônibus e os roteiros de viagem.

O Governo do Estado determinou nesta segunda-feira (15) que sejam instaladas orientações em braile em todos os terminais rodoviários do Pará. De acordo com a informação publicada no Diário Oficial, as novas placas devem orientar sobre as linhas de ônibus e os roteiros de viagem. Os terminais tem um prazo de 120 dias para se adequar as determinações.

Ainda de acordo com o Governo, as placas em braile devem atender os requisitos da Lei Brasileira de Inclusão de Pessoa com Deficiência. Os terminais devem também instalar um mapa tátil, orientando os deficientes visuais sobre a localização das estações de ônibus dentro do terminal.

Em caso de descumprimento, o terminal pode ser penalizado com advertência ou multa. Caberá ao próprio Governo estabelecer um órgão responsável para fiscalizar os estabelecimentos.

Por G1 PA — Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...