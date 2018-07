Governo discute com a população paraense política de transporte intermunicipal

Audiências públicas ocorrerão em Belém, Marabá e Santarém, definindo um modelo para melhorar a mobilidade (Foto:Ilustrativa internet divulgação)

A Secretaria de Estado de Transportes (Setran) realizará audiências públicas no mês de julho para discutir com a sociedade o transporte intermunicipal, a fim de definir um modelo de política pública para melhorar a mobilidade entre os municípios, reestruturando os processos de outorga dos serviços de transporte rodoviário e hidroviário de passageiros no Pará.

As discussões de propostas que possibilitem o estabelecimento da política são coordenadas pela Diretoria de Planejamento de Transportes, com assessoria técnica do Instituto de Desenvolvimento, Logística, Transporte e Meio Ambiente (Idelt), entidade contratada pela Setran para este fim.

As audiências públicas ocorrerão em Belém, Marabá e Santarém, para que a população possa se manifestar sobre o assunto, fundamental para a comodidade e segurança dos passageiros.

As inscrições para as audiências estarão abertas a partir de 17h30 nos locais de realização. A previsão de início é às 18h30, com a participação do secretário de Estado de Transportes, Kleber Menezes, e outras autoridades estaduais.

Programação:

Belém – dia 4 de julho – das 17h30 às 22 h, na Escola de Governança Pública – Avenida Nazaré, 871, em frente ao Colégio Nazaré.

Marabá – dia 5 de julho – das 17h30 às 22 h, no auditório da sede da Ordem dos Advogados do Brasil – Subseção de Marabá – Folha 26, Quadra 01, Lotes 17/18, Nova Marabá.

Santarém – dia 12 de julho – das 17h30 às 22 h, no Centro Regional de Governo do Baixo Amazonas – Travessa 15 de Agosto, n° 120, bairro Centro, entre as ruas Floriano Peixoto e Siqueira Campos.

Por: Jornal Folha do Progresso com informações da Agência Pará 1 de Julho de 2018 às 15:34

