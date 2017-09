Governo diz executar R$ 42 milhões em obras do PAC até 2018 em Santarém, PA

Obras do PAC-1 e PAC-2 estão em andamento, segundo secretário de infraestrutura. Serviços são nas áreas de infraestrutura, moradia e saneamento.

O governo municipal apresentou ao G1 um balanço das ações do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), em Santarém, oeste do Pará. De acordo com a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminfra), a previsão é executar R$ 42 milhões em obras do PAC até setembro de 2018. Os recursos são do Governo Federal.

Segundo a Seminfra, no PAC-1, que compreende os bairros Mapiri e Uruará, quase 70% das obras já foram executadas, com investimentos de R$ 10 milhões. A previsão para conclusão é dezembro de 2017. No PAC-2, voltado a obras de saneamento, 30% delas já foram executadas e a previsão para conclusão é setembro de 2018. O contrato da obra é de R$ 32 milhões.

O secretário de infraestrutura, Daniel Simões, explicou que, dentro do PAC-1 está sendo feita a urbanização dos bairros Mapiri e Uruará. A Prefeitura também vai solicitar a retomada da construção de novas casas. Apenas 27 delas foram construídas. “A Prefeitura vai dar andamento, não pelo projeto PAC, via o programa Minha Casa Minha Vida para a habilitação e construção das casas remanescentes que mão foram executadas”, disse.

Dentro do PAC-2, está sendo executada 225 metros de Orla e toda a ligação de esgoto da área central e bairros próximos. Também será construída uma estação elevatória e a ampliação de um módulo da estação de tratamento de esgoto que fica no bairro Mapiri. O projeto faz parte da obra de execução de serviços de saneamento de esgoto sanitário.

Projeto Orla

Em abril deste ano, O Ministério da Integração Nacional, por meio do ministro Hélder Barbalho, durante visita a Santarém, autorizou o repasse de R$ 75 milhões para obras de reparo e recomposição da Orla, no trecho da rua Augusto Montenegro até o Bosque Vera Paz.

O projeto apresentado pela Prefeitura, prevê a contenção e reparo do muro de arrimo e a recuperação de toda estrutura do cais. Além disso, o projeto prevê ainda a construção de píer ou ponte-cais. O conjunto de bombas deve permitir que o trecho não sofra alagamentos, como já houve em anos anteriores, devido a cheia dos rios Amazonas e Tapajós.

“Foi dada a empresa vencedora do certame e toda a documentação entregue a Brasília para análise e empenho. Depois será assinado o contrato com a empresa e dada a ordem de serviço e dos trabalhos. A previsão é o quanto antes. A defesa civil em Brasília vai dar resposta o mais rápido possível porque essa é uma obra emergencial”, disse o secretário Daniel Simões.

O PAC

O PAC foi criado durante o governo do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva para alavancar investimentos em obras consideradas fundamentais em infraestrutura logística, infraestrutura energética e infraestrutura social e urbana. Na área de logística, estão obras de rodovias, ferrovias, hidrovias, portos e aeroportos.

Na área de infraestrutura social e urbana, os investimentos são voltados para o Minha Casa, Minha Vida, financiamento de imóveis novos, urbanização de assentamentos precários, recursos hídricos, saneamento, pavimentação, prevenção em áreas de risco, o programa Luz para Todos e construção de creches e quadras esportivas.

PAC Social

Dentro do PAC, existe uma verba específica para ser aplicada no Projeto Técnico Socioambiental PAC 2. A Prefeitura promove ações de saúde e serviços nos locais em torno da obra. São prestadas orientações e serviços odontológicos, vacinação, serviços de beleza, com cortes de cabelo e manicure e orientações sobre saneamento básico, regularização fundiária, entre outros serviços. Tudo de forma gratuita.

