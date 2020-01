Governo do estado suspende visitas em todos os presídios do Pará

Por G1 PA — Belém 27/01/2020 19h06 Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

As visitas a detentos estão suspensas em todos os presídios do Pará, incluindo as Centrais de Triagem e a Central de Recaptura de Condenados. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (27), pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP).

