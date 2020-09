Governo do PA anuncia isenção de impostos para a criação de novas empresas pelos próximos dois meses — Foto: Freepik

Governo do PA anuncia isenção de impostos para a criação de novas empresas pelos próximos dois meses

A medida passa a valer a partir de segunda-feira (14). Decisão busca incentivar negócios durante a pandemia de Covid-19.

O Governo do Pará informou na noite desta quarta-feira (9) que não serão cobradas taxas para a abertura de novas empresas no estado pelos próximos dois meses. A medida, viabilizada pela Junta Comercial do Pará (Jucepa), passa a valer a partir de segunda-feira (14). A decisão busca incentivar a criação de negócios no estado depois da retomada das atividades comerciais, paralisada por conta da pandemia de Covid-19.

De acordo com a nova medida, estarão isentas de pagamento as empresas de todas as categorias. Entre elas estão:

Limitada (LTDA.)

Empresário Individual por Responsabilidade Limitada (Eireli)

Sociedade Anônima (S/A)

Empresa pública

Empresário Individual (EI)

Sociedade Cooperativa registradas na Jucepa.

Além da isenção de taxa, as mil primeiras empresas terão direito a um certificado digital do tipo e-CPF, para que o empresário possa assinar o processo de registro empresarial.

