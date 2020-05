Governo do PA distribui carga de cloroquina para interior do estado

Governo do PA distribui carga de cloroquina para cidades do interior; remédio não tem comprovação no tratamento da Covid-19 — Foto: Agência Pará

Medicamentos deverão ser usados no tratamento de pacientes graves com Covid-19. No entanto, os remédios não tem comprovação de eficácia contra o novo coronavírus.

O governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), anunciou na tarde desta quinta-feira (21) que enviou mais de 114 comprimidos de cloroquina, 90 mil de hidroxicloroquina e 130 mil de azitromicina para o interior do estado. Os medicamentos deverão ser usados no tratamento de pacientes graves com Covid-19. No entanto, os remédios não tem comprovação de eficácia contra o novo coronavírus.

De acordo com o Governo, os medicamentos serão distribuído para 30 cidades do interior do estado, que apresentam índices de contaminação elevados. Os remédios não ficarão restritos aos hospitais estaduais, também serão repassados às unidades municipais de saúde, segundo Barbalho.

O uso da cloroquina e da hidroxicloroquina para tratamento da Covid-19 é questionado por pesquisadores. Um estudo, feito por pesquisadores da Universidade de Albany, no estado de Nova York, não encontrou relação do uso da cloroquina à redução da mortalidade pela doença. Foram analisados 1.438 pacientes infectados com coronavírus, em 25 hospitais de Nova York.

Ainda segundo os autores do estudo, os pacientes que tomaram a combinação de medicamentos tiveram duas vezes mais chances de sofrer parada cardíaca durante o período de análise.

Helder Barbalho minimizou as polêmicas em torno do medicamento. Ele informou que não é responsável pela administração do medicamento, já que isso deve ser tarefa do profissional de saúde.

“Tem tido muita polêmica em relação a medicamentos. Não cabe a mim dizer o que um paciente deve tomar ou deixar de tomar. Isso é uma decisão do profissional de saúde. Cabe ao Governo garantir a oferta desses remédios”, explicou Barbalho.

O uso da cloroquina e hidroxicloroquina no combate à pandemia tem provocado controvérsia e até mesmo tensão política no Brasil. Nelson Teich, que deixou nesta sexta (15) o Ministério da Saúde, alertava para riscos do medicamento no tratamento da Covid-19. O uso das substâncias é defendido pelo presidente Jair Bolsonaro. A discordância em relação ao uso do medicamento para tratar sintomas de Covid-19 é apontada como um dos motivos centrais do pedido de exoneração de Teich.

