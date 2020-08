Governo do PA lança linha de crédito de até R$ 15 mil para mototaxistas melhorarem instrumentos de trabalho

Linha de crédito do Governo do Pará para mototaxistas — Foto: Agência Pará

O prazo de pagamento é de até 48 meses e os juros mensais são de 0,89%.

O governo do Pará anunciou nesta terça-feira (24) que inaugurou um programa que fornece linha de crédito para mototaxistas que desejam melhorar os instrumentos de trabalho.

De acordo com o governo, o Banco do Estado do Pará (Banpará) vai realizar empréstimos de até 15 mil reais para mototaxistas do estado. O prazo de pagamento é de até 48 meses e os juros mensais são de 0,89%.

O governador do Pará, Helder Barbalho, anunciou o projeto pela conta oficial em uma rede social. Segundo ele, o acesso ao crédito é “uma maneira de garantir a renovação da frota, e mais qualidade e segurança, graças a um melhor equipamento”.

Qualquer mototaxista regularizado em uma associação ou entidade de regulamentação da atividade pode solicitar a linha de crédito. Em seguida, o pedido de empréstimo passará por uma análise de crédito e será concedido ou não.

