Governo do PA recomenda horário de funcionamento de estabelecimentos para conter aglomerações

Estabelecimentos que funcionam 24h continuam com horário normal.Estabelecimentos de ensino, restaurantes e shoppings centers devem continuar com as atividades paralisadas.

O governador do Pará, Helder Barbalho, emitiu um decreto na noite desta segunda-feira (20) que recomenda o horário de funcionamento de estabelecimentos no estado. A medida busca diminuir a contaminação pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2) no Pará. Até o momento, o Pará possui 35 mortes registradas pela Covid-19.

Ainda de acordo com o último boletim da Secretaria de Estado de Saúde (Sespa), emitido na tarde desta segunda, o Pará registra 902 casos confirmados de Covid-19; 1.599 casos descartados e 284 em análise.

De acordo com o governador fica recomendado que os seguintes estabelecimentos sigam esses horários:

Segundo a recomendação, os estabelecimentos que funcionam 24h continuam com horário normal de funcionamento. Além disso, estabelecimentos de ensino, restaurantes e shoppings centers devem continuar com as atividades paralisadas.

A medida anunciada pelo governador visa fortalecer ainda mais o isolamento social no estado. O isolamento é a principal forma de contenção à pandemia defendida pela Organização Mundial de Saúde e adotada em diversos países atingidos pela doença. No Pará, aulas presenciais foram suspensas e estão sendo transmitidas pela TV e redes sociais. Bares, casas noturnas, restaurantes e similares foram fechados, e eventos públicos estão vetados. Há medidas ainda de restrição de transporte interestadual de passageiros e suspensão de voos internacionais.

Colapso no sistema de saúde

De acordo com a Sespa, o estado tem apenas 16 leitos de UTI vagos para tratamento de pacientes confirmados com o novo coronavírus. A Sespa ainda informou que o Pará possui 580 leitos clínicos disponíveis, todavia 350 estão ocupados com pacientes em quadro leve ou moderado de síndromes gripais.

Para evitar o colapso no sistema de saúde, o Governo do Pará anunciou no domingo (19) a instalação de 37 novas Unidades de Terapia Intensiva (UTI) no Hospital de Campanha de Belém. As unidades devem ser instaladas até o final de semana.

Ainda de acordo com o governador, após a chegada dos 400 respiradores, comprados da China pelo Governo do Pará, todos todos os 420 leitos do Hospital de Campanha de Belém serão transformados em UTIs. Além disso, de acordo com Helder, 30% das unidades de Santarém, Breves e Marabá também serão transformadas em UTI.

Por G1 PA — Belém

20/04/2020 23h37

