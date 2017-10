Governo do Pará abre 70 vagas em processo seletivo com inscrições até terça

Fonte: Diário Oficial do Estado do Pará, edição de 26 de outubro de 2017, a partir da página 71, acessível pelo link http://www.ioepa.com.br/portal/.

O processo de seleção constará de análise curricular, aplicada para todos os cargos, e entrevista somente para as funções de nível superior. A validade será de três meses, podendo ser prorrogada uma única vez, por igual período, a critério do Órgão.

As inscrições estão abertas nos dias 30 e 31 de outubro de 2017, exclusivamente via internet, através do site http://www.sipros.pa.gov.br/.

A Secretaria de Estado de Assistência Social Trabalho Emprego e Renda do Pará (Seaster) divulgou dois editais de processos seletivos simplificados (ambos 001/2017), destinados ao preenchimento de 70 vagas de nível médio e superior, em caráter temporário, com lotação nos municípios de Belém, Santarém, Marabá e Altamira.

