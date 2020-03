Governo do Pará abre cadastro para o Fundo Esperança nesta terça-feira

(Foto:Reprodução) – Programa oferece linha de crédito especial para micro e pequenos empresários.

O Governo do Pará abriu nesta terça-feira (24) às inscrições para o programa de crédito Fundo Esperança. O programa oferece linha de especial para minimizar o impacto econômico provocado pelo novo coronavírus (Coavid-19) a micro e pequenos empresários do estado. O micro e pequeno empresário que tiver interesse no empréstimo deve se cadastrar no site do Fundo Esperança .

O Fundo Esperança oferta créditos de até R$ 15 mil a empresários, com juros de 0,2%, carência de 90 dias e 36 meses de prazo para pagamento, com intuito de aquecer o setor econômico paraense no período de menor fluxo do comércio devido ao isolamento social preventivo no combate ao Covid-19. O governo do Estado destinou R$ 100 milhões para essa linha de crédito.

“Ideia é que os beneficiários entrem no site e façam seu cadastro. A partir disto, haverá atendimento do Banpará, que emitirá um cartão para que as pessoas possam ir ao banco ou caixa eletrônico fazer o saque desse valor”, disse Adler Silveira, secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (Sedeme).

Folha salarial

Adler Silveira, secretário da Sedeme, informou que outras modalidades estarão disponíveis em breve, como é o caso do empréstimo de R$ 50 mil aos micro e pequenos empreendedores para o pagamento da folha salarial.

“Teremos outra linha de crédito direcionada para folha de pagamento, com o valor de até R$ 50 mil, com taxa de 1%, 60 dias de carência e 36 meses pra amortizar o empréstimo. O objetivo é a manutenção dos empregos dos paraenses”, explicou.

Por G1 PA — Belém

