Governo do Pará aponta obras em aeroportos – Novo Progresso esta na prioridade

Serviços de terraplanagem na pista do aeroporto de Novo Progresso (Foto:Arquivo Jornal Folha do Progresso) Governo do Pará avança em obras em aeroportos e busca apoio com Ministério da Infraestrutura e reitera obra em Novo Progresso.

O Governador Helder Barbalho recebeu em audiência em Agosto o Prefeito Ubiraci Soares (Macarrão-PL) e divulgou o feito na rede social com inclusão do compromisso. Veja Abaixo;

Hoje recebi o Dep. federal Cristiano Vale juntamente com o prefeito de Novo Progresso, Ubiraci Silva, com demandas importantes como o asfaltamento do aeroporto da cidade, instalação de uma guarnição do corpo de bombeiros e a regularização de garimpos no município. pic.twitter.com/GiaGz5uqar — Helder Barbalho (@helderbarbalho) August 18, 2020

Aprimorar a malha aeroviária está entre as prioridades do Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Transportes (Setran). A aceleração de obras de aeródromos do Estado esteve entre os temas da audiência do ministro da Infraestrutura Tarcísio Gomes de Freitas com o governador Helder Barbalho na terça-feira (01), em Brasília.

Leia mais:Governador garante verba para pavimentar aeroporto de Novo Progresso

A Setran está com obras em andamento de aeródromos nos municípios de Salinópolis, na região Caetés; e em São Félix do Xingu, na região Araguaia. Outros três estão em processo de tramitação, com o de Breves e Monte Dourado, que dependem de análises da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac); e o de Novo Progresso, que tramita no nível municipal.

Durante a audiência, o governador Helder Barbalho solicitou celeridade no modal aeroviário. “Pedi ao ministro prioridade para o aeroporto de Breves, para atender o Marajó, o aeródromo de Paragominas para atender a região nordeste do Estado, e ainda de Itaituba para atender região Sudoeste e Redenção, na região Sul. Nós estamos fazendo por parte do governo do Estado os aeroportos de Salinópolis, de Conceição do Araguaia e também em São Félix do Xingu, e buscamos parceria com o Governo Federal para equipar e ampliar a malha aeroviária. O aeródromo de Oriximiná também já está em obra”, informou.

Para o secretário de Estado de Transportes, Pádua Andrade, que também participou da agenda, a malha aeroviária é importante para a integração do Estado. “Sabemos da importância de investir no modal aeroviário, pois os aeroportos estão muitos abandonados em todos as regiões estratégicas, e o ministro nos garantiu que a agenda do Pará é prioritária para o Governo Federal”, assegurou o secretário.

O Aeroporto Brigadeiro Protásio de Oliveira, em Belém, também foi destaque. Um acordo de cooperação técnica deve ser assinado para viabilizar a construção do parque ambiental no local, uma área de 930 mil metros quadrados que será aberta ao público como alternativa de lazer e turismo. “Estivemos com o ministro fechando os ajustes em que o Estado vai arcar com aporte de recursos para garantir o recebimento da área para o projeto, que faz a revisão do aeroclube Brigadeiro Protásio, para dotar Belém de um novo parque, um novo ponto de encontro, que é uma área fantástica. Já foi feita, inclusive, a escuta popular nos conceitos dos projetos”, disse o governador.

Por Dayane Baía (SECOM) 02/09/2020 18h07

Com informações da Ascom da Setran

