Governo do Pará decreta ‘lockdown’ em mais sete municípios

O decreto estadual 729/2020, publicado no sábado (16), amplia para outros sete municípios a suspensão total das atividades não essenciais durante período de lockdown (bloqueio total) no Pará, que vai até o dia 24. As cidades que entram em lockdown são: Cametá, Canaã dos Carajás, Parauapebas, Marabá, Santarém, Abaetetuba e Capanema.

No total, 17 cidades cumprem as medidas restritivas do Lockdown. São eles: Belém, Ananindeua, Marituba, Benevides, Castanhal, Santa Isabel do Pará, Santa Bárbara do Pará, Breves, Vigia, Santo Antônio do Tauá, Cametá, Canaã dos Carajás, Parauapebas, Marabá, Santarém, Abaetetuba e Capanema.

De domingo (17) a terça-feira (19), o lockdown nestes sete municípios terá um caráter educativo, os agentes de fiscalização vão trabalhar apenas para orientar a população. De quarta-feira (20) até o dia 24 de maio, quem descumprir as medidas de restrição estará sujeito a sanções, que vão desde multas de R$ 150 para pessoa física e R$ 50 mil para pessoa jurídica.

“O objetivo é garantir que a população saia de casa somente para ter acesso a serviços essenciais. Assim como já está sendo feito nos dez primeiros municípios que foram incluídos no decreto, o atendimento à saúde continuará funcionando, além de supermercados, farmácias, feiras, bancos e outros estabelecimentos considerados essenciais, de acordo com a lista disponibilizada no decreto”, afirma o procurador-geral do Estado, Ricardo Sefer.

Segundo o procurador, a inclusão dos novos municípios no regime de lockdown levou em consideração o critério o índice de infecção por Covid-19 estar 50% acima do registrado em todo o Estado.

Guarda compartilhada

O decreto também passou por outras alterações, que dizem respeito aos casos de menores sob guarda compartilhada. De acordo com a norma, fica autorizada a realização de um deslocamento por semana entre os genitores, após comprovação da guarda por documento, exceto nos casos em que os envolvidos apresentem sintomas de infecção pelo novo coronavírus.

Delivery

O decreto também deixa claro que os serviços delivery de alimentos, sejam eles in natura ou industrializados, de comida pronta, medicamentos, produtos médico-hospitalares, de limpeza e de higiene pessoal, estão autorizados a funcionar 24 horas, ou seja, sem restrição de horário.

17/05/2020 11h54

