Governo do Pará define proposta de protocolo com retorno das aulas na rede estadual para 21 de setembro

Estado planeja retomada das aulas. — Foto: Seduc/Assessoria

As primeiras turmas a retomarem as aulas presenciais seriam as da 3ª Série do Ensino Médio. O retorno das turmas com 100% dos alunos seria apenas após o dia 5 de outubro.

O Governo do Pará definiu uma proposta de protocolo para a volta às aulas na rede de ensino estadual. Segundo o documento, que foi enviado ao Ministério Público do Estado (MPPA) nesta sexta-feira (14), a retomada das atividades presenciais seria progressiva, a partir de 21 de setembro, e seguindo uma série de medidas sanitárias, de higiene e distanciamento social para professores, funcionários e alunos.

As primeiras turmas a retomarem as aulas presenciais seriam as da 3ª Série do Ensino Médio, com turmas divididas em dois grupos de 50% nas semanas de 21 a 25 de setembro e 28 de setembro a 2 de outubro. O retorno das turmas com 100% dos alunos seria apenas após o dia 5 de outubro.

O mesmo calendário deve valer para alunos do 5º ao 9º Ano, mas a lotação inicial das turmas seria de apenas 25%, aumentando para 50% e com lotação total após 19 de outubro. Outras séries devem trabalhar com cronograma progressivo semelhante, tendo 100% dos alunos estudando de forma presencial após o dia 26/10.

Segundo o Estado, a proposta está sujeita a alteração de acordo com o cenário epidemiológico, com o cronograma sendo alterado se os casos de Covid-19 voltarem a crescer.

O último boletim de Covid-19 divulgado pela Secretaria de Saúde aponta que, desde o começo da pandemia, o Pará já teve mais de 175 mil pessoas infectadas com a doença, 159 mil recuperados e 5.924 óbito, sendo 7 nos últimos sete dias.

Proposta ainda será avaliada

De acordo com a Secretaria de Estado de Educação (Seduc), o protocolo é um documento de planejamento em construção. A proposta é a primeira versão e foi encaminhada aos Ministérios Públicos, ao Conselho Estadual de Educação e às direções de escolas para contribuições até a próxima sexta-feira (21). A Seduc ressalta que o Governo do Estado ainda fará uma nova avaliação epidemiológica e que não há data indicativa para esse retorno.

Por G1 PA — Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...