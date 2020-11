Governo do Pará divulga edital com mais de 3,4 mil vagas para as polícias Civil e Militar

O Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad), divulgará nesta sexta-feira (13), no Diário Oficial do Estado (DOE), os editais dos concursos para a Polícia Civil e Polícia Militar do Pará. As empresas Instituto AOCP e Instituto Iades executarão os concursos nº 01 e 02/2019 para ingresso nas polícias Civil e Militar.

A realização do concurso é mais uma etapa do plano de fortalecimento para a área de segurança pública do Estado, uma das prioridades da atual gestão, que busca de forma incansável oferecer à população paraense bem estar e mais qualidade de vida.

“Esse é mais um passo do compromisso que firmamos com a população em busca de mais melhorias na segurança pública. A atual gestão trabalha sem medir esforços por resultados e, dessa forma, além de trazer bem estar para todos, incentivamos o ingresso no serviço público através de concursos com o aumento do efetivo. Com o feito, o Pará ganha notoriedade com mais segurança e desenvolvimento”, disse a titular da Secretaria de Estado de Planejamento e Administração, Hana Ghassan.

Vagas e inscrições

Para a PM serão ofertadas 2.405 vagas, sendo 2.310 para praças e 95 para oficiais.

As inscrições iniciam no dia 06/12/2020 e as provas estão previstas para iniciar no dia 28/02/2021.

Para a Polícia Civil serão ofertadas 1.088 vagas, sendo 265 para o cargo de delegado, 252 para escrivão, 506 para investigador e 65 vagas para papiloscopista.

As inscrições iniciam no dia 07/12/2020 e as provas estão previstas para iniciar 21/03/2021.

As provas serão realizadas em Belém, Altamira, Itaituba, Marabá, Redenção e Santarém.

Confira o cronograma:

Polícia Militar

Oficial

► Inscrições: 06/12/2020 a 10/01/2021

► Prova objetiva e discursiva: 28/02/2021

Praças

► Inscrições: 06/12/2020 a 10/01/2021

► Prova objetiva sexo feminino: 07/03/2021

► Prova objetiva sexo masculino: 14/03/2021

Polícia Civil

Delegado

► Inscrições: 07/12/2020 a 04/02/2021

► Prova objetiva e peça processual : 21/03/2021

Escrivão, investigador e papiloscopista

► Inscrições: 07/12/2020 a 04/02/2021

► Prova objetiva e discursiva: 28/03/2021



