Governo do Pará envia ao Amapá mais de 3 mil cestas de alimentos e 13 mil litros de água

Os alimentos doados já seguem em balsa para auxiliar o Amapá(Foto:Divulgação)

Nova remessa de donativos para auxiliar a população do Amapá, que enfrenta as consequências de uma grave crise energética, foi enviada nesta segunda-feira (09) pelo Governo do Pará, por meio do Corpo de Bombeiros Militar e da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil. Seguiram para o estado vizinho 3.475 cestas básicas e 13 mil litros de água potável, embalados em vasilhames de 20 litros e garrafas de 1,5 litro.

De acordo com o comandante-geral do Corpo de Bombeiros e coordenador estadual de Defesa Civil, coronel Hayman Souza, as doações são fruto de parceria público-privada. “Lá nós temos vários moradores paraenses, e o governo do Estado se sensibilizou, acionou os empresários locais e nós estamos hoje embarcando, através da empresa Norte Log, que cedeu seus caminhões e uma de suas balsas para transportar essa grande quantidade de alimentos e água potável”, informou o coronel.

Do Distrito de Outeiro, pertencente a Belém, as doações partiram em dois contêineres, em balsa, com destino ao Porto de Santana, o principal do Amapá, localizado a cerca de 18 quilômetros da capital, Macapá. O prazo de chegada é 36 horas. “No sábado (06), nós já enviamos a primeira remessa, com mil cestas básicas e sete mil copos de água mineral. Nós e o governador Helder Barbalho temos certeza de que essa ajuda será de grande valia para a população daquele estado, que muito necessita”, acrescentou o comandante-geral da corporação.

No Amapá, as doações serão distribuídas pelo Corpo de Bombeiros local, conforme a demanda da população.

Coleta Em Belém, a arrecadação de alimentos e água potável continua no posto de coleta instalado no Comando-Geral do Corpo de Bombeiros, localizado na Avenida Júlio César, das 8 às 14 h.

O território do Amapá foi desmembrado do Pará em 1943, quando permaneceu como Território Federal até sua elevação a estado, com a promulgação da Constituição de 1988. “O Amapá já fez parte do Estado do Pará, e nós o temos como irmão. O governo do Estado não poderia deixar de atender a população de lá”, ressaltou o coronel Hayman Souza.

Agencia Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...