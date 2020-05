Governo do Pará envia respiradores e bombas de infusão a hospital de Altamira

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Com a chegada dos aparelhos, o hospital passa a ter 26 respiradores, que são equipamentos fundamentais para atendimento de pessoas com complicações causadas pelo novo coronavírus e precisam de leitos de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI).

Três respiradores enviados pelo governo estadual chegaram nesta quarta (6) a Altamira, no sudoeste do Pará. Os equipamentos fazem parte da primeira remessa de aparelhos comprados na China.

