Governo do Pará marca nova data para concurso de delegado da Polícia Civil

Foi publicado no Diário Oficial desta quarta-feira, dia 26, a data para a realização das novas provas do Concurso para Delegado da Polícia Civil do Pará, que haviam sido canceladas. A nova data será no dia 18 de dezembro.

A Secretaria de Estado de Administração (Sead) e a Polícia Civil tornam pública a convocação para realização da 1ª subfase (prova objetiva) e da 2ª subfase (peça processual) do concurso para preenchimento de vagas em cargo de delegado.

Para realizar as provas no dia 18 de dezembro de 2016, são convocados os candidatos cujas inscrições deferidas nos termos do Edital nº 08/2016-Sead/Pcpa, de 16/09. A etapa objetiva será aplicada simultaneamente nos municípios de Belém, Marabá, Altamira e Santarém e terá duração de 5 horas, com início às 08:30 horas e término às 13:30 horas; já a peça processual durará três horas, sendo realizada no horário de 15:40 horas às 18:40 horas.

SAIBA DOS FATOS: Seguindo recomendação do Ministério Público do Pará (MPPA), a Secretaria de Estado de Administração (Sead), a Polícia Civil do Pará (PCPA) e a Procuradoria Geral do Estado (PGE) decidiram anular a prova de conhecimentos e a peça processual do concurso para o cargo de delegado, realizadas no dia 25 de setembro, nos turnos da manhã e da tarde.

A decisão foi tomada pela comissão do concurso, formada por servidores da Sead, da Polícia Civil e do Sindicato dos Delegados de Polícia do Pará (Sindelp).

A Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt (Funcab), contratada por licitação nacional para organizar o certame, tem o prazo de 45 dias para a realização de novas provas, em data a ser definida.

Na sexta (14), no Diário Oficial do Estado, foi publicado o edital de anulação das provas e na próxima semana deverá sair o edital de convocação dos candidatos com novo cronograma para as demais etapas do certame, válido para todos os 14.519 inscritos, nas cidades de Belém, Altamira, Marabá e Santarém.

O fato motivador da recomendação da promotora Maria da Penha Araújo, da 4ª Promotoria de Justiça dos Direitos Constitucionais Fundamentais e dos Direitos Humanos do MPPA, foram denúncias feitas por candidatos relatando problemas nos envelopes com as provas. O problema teria ocorrido no transporte para alguns locais do exame, em Belém. Acondicionados dentro de malotes lacrados, alguns pacotes contendo as provas do período da manhã sofreram pequenas fissuras, por causa do atrito entre os volumes durante o percurso de Niterói, no Rio de Janeiro, onde fica a sede da Funcab, até as escolas no Pará.

“Não houve fraude”, garantiu o delegado geral da Polícia Civil, Rilmar Firmino, em entrevista coletiva realizada na manhã de quinta-feira, 13, na sede da Sead, em Belém. “A anulação das provas decorre de uma cautela do Governo do Estado para que não recaia sobre o concurso nenhuma suspeita de irregularidade e para preservar o direito dos candidatos inscritos”, afirmou.“Independentemente do resultado do inquérito da Policia Civil e da perícia realizada pela Polícia Federal, a decisão foi tomada para garantir a lisura do processo seletivo e resguardar o direito dos inscritos.

Fonte: RG 15/O Impacto

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...