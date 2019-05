Governo e equipe da ONU discutem sistema para cadastro de venezuelanos em Santarém

Conforme o governo de Santarém, os refugiados, em sua maioria, pertencem a etnia Warao — (Foto: Geovane Brito/G1).

Atualmente, o município acolhe 230 indígenas venezuelanos da etnia Warao. Ideia é registrar acolhidos e civis em Santarém e Alter do Chão.

Nos dias 7 e 8 deste mês, uma equipe do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (Acnur) esteve em Santarém, no oeste do Pará, e se reuniu com representantes da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social (Semtras). A pauta principal do encontro foi a implantação de um sistema de cadastro e coleta de informações dos venezuelanos que estão na cidade e na vila balneária de Alter do Chão.

Atualmente, 230 indígenas venezuelanos da etnia Warao são acolhidos pelo município, mas a ideia é que este novo sistema registre não só estes, mas também os outros que estão na cidade.

“Conversamos sobre as etapas que deverão ser percorridas até a implantação do sistema. O pessoal do Acnur se disponibilizou a capacitar a equipe e também a vir cadastrar todos os venezuelanos que aqui estão”, explicou a assessora técnica da Semtras, Gabrielle Andrade.

A Acnur abriu no início do mês passado um escritório em Belém para acompanhar toda a situação dos venezuelanos no estado do Pará, capacitando as equipes das prefeituras e do governo do estado neste trabalho de resposta humanitária com os estrangeiros.

“Estamos realizando essa missão em Santarém com uma equipe técnica que nós deslocamos da operação em Roraima. Esta equipe veio avaliar junto ao município e à Secretaria de Assistência Social a necessidade de realizar uma atividade ampliada de registro para apoiar os esforços atuais de resposta humanitária aqui na cidade”, afirmou Janaina Galvão, que faz parte do escritório da Acnur em Belém.

Reunião discutiu implantação de sistema para registro dos venezuelanos em Santarém — Foto: Geisa de Oliveira/Ascom Semtras

Estiveram em Santarém Janaina Galvão do escritório do Acnur em Belém, Darryl Huard e a Carolina Pecanha da equipe de Registro do Acnur que atuam no Estado de Roraima. Além da reunião com a Semtras, a equipe visitou a Casa de Acolhimento para Adultos e Famílias (Caaf), conversou com os acolhidos e participou de um encontro do Comitê Gestor Intersetorial Municipal de Assistência Emergencial para Acolhimento a Pessoas em Vulnerabilidade Social.

“Receber a equipe do Acnur mais uma vez é importante para nós que tivemos a oportunidade de a convite deles e do Unicef irmos a Roraima e conhecermos o trabalho realizado na fronteira e em Boa Vista. Todo apoio que pudermos receber deles é muito importante para o município que está unindo forças para continuar e melhorar esse serviço de acolhimento”, destacou a coordenadora da Caaf, Juliana Fialho.

Por:G1 Santarém — Pará

