Governo e Uepa realizam pesquisa sobre perfil da Covid-19 em Novo Progresso

A aluna de enfermagem checa o teste rápido de coronavírus, no bairro da Terra Firme, durante Pesquisa Epidemiológica da Covid 19, realizada pela Uepa e Sespa, em Belém e Ananindeua. (Foto:Nailana Thiely /Ascom Uepa)

Com o objetivo de fazer um levantamento de informações sobre a infecção pelo novo coronavírus, o Governo do Estado em parceria com a Universidade do Estado do Pará (Uepa) iniciou uma pesquisa epidemiológica que envolve a população de Novo Progresso.

A pesquisa foi realizada na Região Metropolitana de Belém e Ananindeua, além de oito regiões de regulação. Ao todo, o estudo alcança 52 municípios, das zonas rural e urbana do Estado. Ao todo, 27 mil testes serão aplicados no Pará. A ação é dividida em três fases, sendo 9 mil exames feitos em cada delas.

Pesquisa

Conforme divulgou o Governo (SECOM) ,a pesquisa é coordenada pelo vice-reitor da Uepa Clay Chaga, e teve início em 30 de junho, a pesquisa epidemiológica funciona como ação de saúde, educacional e pedagógica para os discentes.

Segundo o Coordenador , a pesquisa, além de produzir e aplicar questionários e testagens, se tornou também educativa. A população tem muitas dúvidas e os nossos pesquisadores também fazem orientações, especialmente, sobre as formas de prevenção da doença”, disse.

A pesquisa é uma iniciativa do governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) em parceria com a Uepa. Participam da ação 208 estudantes da área da saúde, vinculados ao curso de Enfermagem da instituição.

Questionário

“O questionário, que é um dos métodos utilizados na pesquisa, aborda três grandes áreas: faixa etária, condições socioeconômicas e de que forma a população está cumprindo as medidas preventivas, como o uso de máscara e o isolamento social. Essas informações nos darão um panorama geral do Estado”, ressalta Clay Chagas.

“Essa pesquisa vai proporcionar ao Estado produções de conhecimento sobre a pandemia no Pará, que se tornam subsídios para trabalhos científicos das diversas naturezas” – Clay Chagas, vice-reitor da Uepa e coordenador da pesquisa.

Novo Progresso

O quadro da doença entre os progressenses está sendo viabilizado por meio da aplicação de testes rápidos, a pesquisa esta acontecendo e vai abranger a cidade , bairros e o interior.

A previsão do Governo do Estado é que em agosto próximo estará finalizado o perfil da incidência da covid-19 no Pará.

