Governo empossa 485 novos agentes penitenciários concursados do Pará

Aprovados em concurso foram chamados pelo Estado após o massacre que deixou 58 pessoas mortas em presídio de Altamira.

Governo empossa 485 novos agentes penitenciários concursados no Pará — Foto: Agência Pará

O governo do Pará empossou, neste sábado (3), 485 agentes penitenciários chamados do último concurso público. Os novos servidores assumem o cargo após o massacre que deixou 58 pessoas mortas no Centro de Recuperação Regional de Altamira, sudoeste do estado. O evento aconteceu no Hangar Centro de Convenções da Amazônia, em Belém.

Os novos agentes empossados iniciam o trabalho na segunda-feira (5) e serão alocados em unidades prisionais nas regiões metropolitana da capital, Carajás, Guamá, Xingu e Baixo Amazonas. Eles serão comandados pela Polícia Militar, durante período de treinamento, e pela Força Tarefa de Intervenção Penitenciária (FTIP), que estão no estado; Os agentes federais vieram a pedido do governo justamente para atuar na capacitação dos novos servidores e, também, para alinhar ações e estratégias que serão utilizadas nas casas penais do Estado.

Além dos recentes empossados, mais 470 passam por período de formação e a Secretaria de Estado de Administração (Sead) autorizou a convocação de mais 642 novos agentes. Até o final de 2019, mais de 1,5 mil novos servidores serão incorporados pela Superintendência do Sistema Penitenciários do Pará (Susipe).

Por G1 PA — Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...