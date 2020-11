Governo entrega novas viaturas e mais armamento à PM no sudeste do Pará

As novas viaturas policiais entregues pelo governador Helder Barbalho reforçarão o policiamento nos seis municípios da região do Capim

O reforço à segurança pública se concentra, dessa vez, nos municípios que integram a região do Rio Capim, a partir de Paragominas

O Governador Helder Barbalho entregou, na manhã deste sábado (14), 37 novas viaturas e 12 carabinas (modelo IMBEL IA2, calibre 5,56) para reforçar a segurança pública nos municípios que compõem o sexto Comando de Policiamento Regional da Polícia Militar (CPR IV), com sede em Paragominas, sudeste do Pará. Também serão beneficiados os municípios de Ipixuna do Pará, Aurora do Pará, Mãe do Rio, Dom Eliseu e Ulianópolis.

Manoel Borges é vendedor e mora há mais de 30 anos em Paragominas. Com a entrega de novas viaturas e armamento, a expectativa do vendedor é de que a cidade evolua ainda mais.

“A cidade antes era meio estranha. Éramos desprezados. Agora está melhorando. Com a chegada dos carros e armamentos novos vai melhorar ainda mais. Paragominas tem tudo pra se tornar uma cidade mais conservada pela polícia”, avalia o morador.

Durante a entrega, o Governador Helder Barbalho afirmou que, desde janeiro de 2019, a segurança pública foi tomada como prioridade pela atual gestão estadual.

Governador Helder Barbalho entrega chave de veículo à policial

“Isso demonstra a nossa preocupação e acima de tudo a necessidade de investirmos cada vez mais em segurança para a população. Trazer paz para a nossa gente, através da parceria entre o Estado e municípios, para entregar um direito da sociedade, que é viver em paz. Nós reforçamos a presença da Polícia Militar para que possamos estar presentes em cada um dos municípios da região do Capim”, disse o governador.

FROTA

O comandante-geral da Polícia Militar no Pará, Cel. PM Dilson Junior, disse a frota foi renovada com veículos robustos, preparados pra atuar em qualquer localidade.

“Ficamos felizes em poder estar participando e vivenciando esse momento histórico para a Polícia Militar. Renovamos 100% a frota por veículos muito mais apropriados, que vão dar mais segurança e conforto para o policial. Também entregamos carabinas para que a nossa tropa possa estar mais preparada no combate à criminalidade na região”, informou o comandante-geral da PM.

PAVIMENTAÇÃO

Durante a cerimônia de entrega, o governador Helder Barbalho anunciou, para meados de dezembro, a assinatura da ordem de serviço para obras de pavimentação na rodovia PA-256, que cruza vários municípios do sudeste paraense. A obra na rodovia também vai incluir a ponte sobre o rio Capim, em Vila Canaã.

“Esta é uma obra histórica, que o povo tanto espera e merece. Isso vai representar um novo eixo de escoamento para os municípios desta região, gerando emprego e renda para a nossa população”, disse o governador.

INFRAESTRUTURA

O governador Helder Barbalho também vistoriou ruas que receberam obras de drenagem e pavimentação executadas por meio de convênio entre Governo do Estado e a prefeitura do município. Ao todo, cerca de 6 km de vias estão sendo contempladas com nova infraestrutura, gerando mais qualidade de vida para centenas de moradores dos bairros Jaderlândia, Promissão II, Juscelino Kubitscheck, Uraim II e Jardim Atlântico Aragão.



Governador inspeciona os novos armamentos entregues à PM

Oito vias já foram beneficiadas com as obras de drenagem, pavimentação e meio-fio; outras 13 também vão receber os serviços. A expectativa é de que o trabalho se estenda até meados de 2021.

