Governo estadual patrocina times paraenses no Campeonato Brasileiro

Governador Hélder Barbalho anunciou o incentivo no valor de R$ 1,3 milhão. (Maycon Nunes/Ag. Pará)

Medida ocorre pela primeira vez na história do futebol do Pará

As equipes paraenses participantes do Campeonato Brasileiro de Futebol serão patrocinadas pelo governo do Pará. A medida, protocolada na manhã desta quarta-feira (29), em conjunto com a Federação Paraense de Futebol (FPF) e Banco do Estado do Pará (Banpará) é inédita no futebol do estado.

INCENTIVO

A assinatura do acordo entre os envolvidos foi realizada em cerimônia no Teatro Gasômetro, em Belém, libera o incentivo no valor total de R$ 1,3 milhão e contempla Remo e Paysandu, que estão na Série C, e Bragantino e São Raimundo, que estão na Série D

A verba visa fortalecer e valorizar os clubes paraenses, além de ajudar na preparação dos jogadores e atrair mais patrocinadores para o futebol do estado. “Acredito que eles irão fazer o melhor campeonato de todos os tempos depois desse apoio”, afirma o presidente da FPF, Adelson Torres.

TURISMO

Como estratégia para incentivar o turismo no Pará, os atletas dos representantes do estado usarão camisas e faixas que encorajem torcedores a visitarem diversos pontos turísticos paraenses.

“Nós não estamos apenas fortalecendo os clubes, ou o nome do Banco do Estado, mas vamos também fortalecendo uma nova estratégia de comunicação nacional voltada para o turismo, estimulando através das camisas, a visitação aos pontos turísticos do nosso Estado”, disse Hélder Barbalho, governador do Pará.

