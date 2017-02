Governo expõe potencialidades do Pará para a Câmara de Comércio Brasil-Canadá

As potencialidades do Estado do Pará serão expostas para os representantes da Câmara de Comércio Brasil-Canadá (CCBC), em reuniões executivas que serão realizadas a partir desta quarta-feira, 15, até a próxima sexta-feira, 17, em Belém. A iniciativa é da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (Sedeme), com foco nas metas do Programa Pará 2030 e na consolidação de novas parcerias e negócios para a economia paraense. Participarão ainda das reuniões o Sebrae Pará, a Federação das Indústrias do Pará (Fiepa), bem como outros órgãos do Executivo estadual, a exemplo da Secretaria de Estado de Turismo (Setur) e da Companhia de Desenvolvimento Econômico do Estado do Pará (Codec).

A equipe da Câmara será recebida para uma série de reuniões executivas que terão como objetivo discutir assuntos estratégicos para o Governo do Estado e para a Câmara de Comércio Brasil-Canadá, tais como a atração de investimentos para o Estado, a abertura do mercado canadense para exportações paraenses, bem como a promoção do turismo e gastronomia estaduais. Ao final dos encontros, as entidades assinarão um Memorando de Intenções, tendo como objetivo institucionalizar a cooperação técnica entre as entidades.

A programação terá início às 14h desta quarta-feira, 15, com uma reunião executiva entre os agentes da Câmara de Comércio Brasil-Canadá – CCBC e representantes da Secretaria estadual de Turismo. Em seguida haverá reuniões com o Sebrae Pará e representantes da Fiepa.

Na quinta, 16, haverá encontros com foco na atração de novos negócios para o Estado. Contando com a presença da Codec e das demais Diretorias da Sedeme, serão discutidos assuntos como mineração, energia e Parcerias Público-Privadas (PPPs). No mesmo dia haverá reuniões com empresas de açaí, castanha e polpa de frutas e pescado.

Na sexta-feira, 17, último dia da programação, haverá a assinatura do Memorando de Intenções, contando com a presença do secretário de Estado de Turismo, Adenauer Góes, bem como do presidente da Codec, Olavo das Neves. A programação terá ainda na sexta-feira rodadas com empresas produtoras de pimenta, madeira e móveis, e óleos e biocosméticos.

Para o secretário Adnan Demachki, titular da Sedeme, esta é mais uma oportunidade de fortalecer a economia do Pará. ”Dois grandes pilares do Pará 2030 consistem na prospecção constante de novos investimentos para o Estado, bem como na abertura de novos mercados para os produtos paraenses. A iniciativa de institucionalizarmos uma relação de cooperação mútua com a Câmara de Comércio Brasil-Canadá atinge precisamente esses dois pilares, de forma inclusive a aproveitar o alto crescimento da nossa produção industrial nos últimos anos”, afirmou Adnan Demachki.

”Esse encontro é o primeiro passo para dinamizarmos as relações comerciais entre o Pará e o Canadá. Contando com o apoio da CCBC, buscaremos firmar parcerias futuras que beneficiem o Estado em três áreas de interesse: exportações, atração de investimentos e promoção do turismo”, afirmou o diretor da Sedeme, Alex Moreira.

