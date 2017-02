Governo faz licitação com apenas uma empresa

Exclusivo. Licitação do projeto do BRT Metropolitano gera grande desconfiança. Obra financiada pelo governo japonês ao governo paraense, em valores que superam meio bilhão de reais, foi vencida por construtora paulista. O que mais chamou atenção foi que sem alarde, em uma sexta-feira, o governo de Simão Jatene (foto) consagrou vencedora a única participante do certame. Coincidenemente, a vencedora por W.O., que deverá faturar estimados R$ 530 milhões, é a mesma que já faz o BRT de Belém, do prefeito cassado e empossado Zenaldo Coutinho, a Alça Viária, o Hangar Centro de Convenções, o restauro da Casa das Onze Janelas e a reforma da ponte do rio Moju.

SÓCIOS

A empresa paulista, junto com outras sócias sempre paulistas, apresentou seu envelope na sexta-feira, novamente, coincidentemente a única proposta da licitação. Quem entende, diz que o edital foi feito por alfaiate, não servindo mais ninguém e afastando até mesmo as parcerias paraenses. Editais assim, são os mais visados pelo Ministério Público, quando estranhamente resultam em licitação de uma empresa só. Resta saber o que a Jica, que representa os interesses do sempre rígido governo japonês com suas megaobras em Tóquio, vai fazer a respeito.

PRIVILÉGIOS

O alfaiate, terno 45, teria deixado tudo sob medida, excluindo qualquer outro de tentar, especialmente os paraenses, deixando tudo para a palistana, sua menina dos olhos.

