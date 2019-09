Governo Federal recebe representantes de garimpeiros do Pará

(Foto:Rafael Carvalho/ Casa Civil)-O Governo Federal recebeu nesta segunda-feira (16), na Casa Civil, representantes de garimpeiros paraenses, que haviam bloqueado trecho da BR-163 na semana passada.

O ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, assegurou que o governo se compromete a achar uma solução “estruturante e de longo prazo” para as demandas trazidas pelos garimpeiros.

“O governo do presidente Jair Bolsonaro respeita o setor produtivo e tem a verdade como um valor fundamental”, afirmou. “Em duas semanas nos reuniremos novamente e apresentaremos nossas propostas de soluções para a questão da regularização fundiária e a exploração mineral em terras indígenas”, acrescentou.

Os representantes do setor, inclusive indígenas, receberam bem a sinalização e voltarão a se reunir com o governo federal no dia 02 de outubro, novamente na Casa Civil. Os garimpeiros ressaltaram que querem trabalhar dentro das regras e que esperam há décadas a regularização da atividade.

Participaram também da reunião os ministros do Meio Ambiente, Ricardo Salles; da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos; da Secretaria Geral da Presidência, Jorge Oliveira; do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno; além do Advogado-Geral da União, André Mendonça e dos secretários executivos de Minas e Energia, Marisete Pereira; da Justiça, Luiz Pontel; da Infraestrutura, Marcelo Sampaio; da Agricultura, Marcos Montes os presidentes do IBAMA, INCRA e FUNAI, parlamentares da região e o secretário da Casa Civil do Governo do Pará.

Por:casacivil.gov.br

