Governo firma acordo e suspende corte de energia e água por 90 dias no Pará

O governo do estado anunciou neste sábado (28) que está suspenso o corte de energia elétrica por um período de três meses no Pará. A decisão foi tomada após uma videoconferência realizada entre o governador Helder Barbalho e a presidente da Equatorial Energia. O acordo é parte das medidas adotadas para reduzir o impacto econômico provocado pela proliferação do novo Coronavírus. A mesma medida vai valer para o corte de água no estado.

Segundo o governo, é necessário que o abastecimento de água e energia não sejam interrompidos para que haja abastecimento com qualidade aos quatro Hospitais de Campanha, que serão implantados no Estado nas próximas semanas, e à Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa), precisa ter as subestações funcionando sem interrupções elétricas.

Atendimento nas agências

No início da semana atendendo as recomendações do Ministério da Saúde para conter a disseminação do Coronavírus no Brasil, que é evitar espaços com aglomerações de pessoas a as agencias da Equatorial Energia Pará foram fechadas por tempo indeterminado.

Segundo a concessionária de energia, os serviços e atendimentos de emergência estão sendo realizados pelos canais digitais de atendimento. Todos os canais digitais estarão funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana e são gratuitos.

Para acionar os serviços virtuais basta entrar em contato pelo whatsapp no número (91) 3217-8200 no celular e chamar por mensagem de texto. Nesse contato é possível informar falta de energia, solicitação de religação de energia, consultar débitos, 2ª via de contas e solicitar código de barras para pagamento.

28/03/2020

