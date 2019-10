Governo garante apoio a obras que vão melhorar a economia no oeste paraense

O governador Helder Barbalho (c) e gestores de municípios atendidos no Palácio do Governo – (Foto: Marcelo Seabra / Ag. Pará)

O governador Helder Barbalho recebeu nesta sexta-feira (4), no Palácio do Governo, em Belém, prefeitos da região de influência das rodovias BR-163 (Santarém-Cuiabá) e BR-230 (Transamazônica), no este do Pará, entre os quais Novo Progresso, Belterra, Aveiro, Rurópolis e Medicilândia. Os prefeitos foram acompanhados pelo deputado estadual Eraldo Pimenta.

Parcerias para investimentos nas áreas de saúde, educação e infraestrutura foram discutidas pelo governador e prefeitos. Helder Barbalho ouviu muitos pedidos de representantes e gestores dos municípios e fechou diversos convênios para levar melhorias ao oeste paraense. Para Eraldo Pimenta, essa parceria com o governo do Estado irá alavancar a economia regional. “A ajuda do governador tem sido fundamental para as demandas da região. Os investimentos irão nos ajudar a melhorar as condições das vicinais, e com isso agilizar a logística e impulsionar o escoamento da produção, possibilitando o fortalecimento da economia da região”, disse o parlamentar.

Saúde e turismo – Para Belterra, Helder Barbalho garantiu a pavimentação de cinco quilômetros de vias na sede municipal e auxílio a serviços de terraplanagem, para recuperação do município que foi afetado pelas enxurradas neste ano. Foram garantidos também equipamentos para a área de saúde.

O município de Aveiro será contemplado com recursos para pavimentar o distrito de Fordlândia, para que se torne um polo turístico. “Como ministro da Integração, o governador já tinha conseguido recursos para o início das obras. Agora, pelo governo do Estado, vai ajudar na conclusão dessa obra muito importante para o município. Está dando uma atenção que não tínhamos no passado”, afirmou Vilson Gonçalves, prefeito de Aveiro.

A prefeita de Faro, Jardiane Viana Pinto, apresentou ao Estado demandas de municípios filiados à Amucan Foto: Marcelo Seabra / Ag. Pará

Novo Progresso e Faro – Novo Progresso terá recursos para as áreas de saúde e melhorias da malha viária. A prefeita de Faro, Jardiane Viana Pinto, também foi recebida pelo governador, representando a Associação dos Municípios da Calha Norte (Amucan).

Na reunião foram discutidas demandas das áreas de educação, saúde e infraestrutura. A previsão é que até o final do ano sejam entregues algumas obras importantes para a região, como o Terminal Hidroviário e o sistema de abastecimento de água da Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa).

Por Laíse Coelho (SECOM)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...