Governo garante realinhamento salarial para delegados do Pará

(Foto:Reprodução)_ Em reunião realizada na tarde desta terça-feira (18) com o delegado-geral da Polícia Civil do Pará, Alberto Teixeira, o secretário da Segup, Ualame Machado, a titular da Secretaria de Administração (Sead), Hana Ghassan e representantes da Associacão de Delegados do Estado do Pará, o governador Helder Barbalho anunciou “realinhamento salarial” para os delegados da Polícia Civil do Pará categoria já a partir deste mês de junho.