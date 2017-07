Governo garante recursos para ampliação e reforma do hospital de Novo Progresso;Vídeo

O Prefeito Ubiraci Soares de Novo Progresso esteve na semana passada na Capital em Belém onde em reunião com o Governo Estadual , assinou convênios para melhorias do hospital Municipal e ganhos para saúde progressense.

“Um novo RAIO- X também foi designado para o hospital municipal de Novo Progresso”.

“Heloisa Guimarães” secretaria Adjunta de Saúde reafirmou o compromisso firmado com Novo Progresso e o convênio foi assinado, assista ao vídeo…

A ampliação e reforma do hospital beneficiará toda a população do município bem como as pessoas da zona rural e região adjacente. Essa obra de ampliação e reforma do hospital municipal, é um compromisso do governo do estado, atende a reivindicação do atual prefeito Ubiraci Soares (PSC).

Desde que assumiu a prefeitura, Ubiraci (Macarrão PSC), preocupado com a saúde pública em Novo Progresso tem buscado recursos para reforma e ampliação da unidade de saúde municipal, que está necessitando de uma reforma, já que apresenta precariedade nas instalações e em toda a estrutura hospitalar, dificultando o atendimento à população.

O prefeito afirma que, além da população de Novo Progresso, o hospital municipal, único da cidade, atende também os munícipes das cidades vizinhas de Castelo de Sonhos (Altamira) e Moraes Almeida ,Cripurizinho, Cripurizão (Itaituba). “Novo Progresso será referência no atendimento das pessoas que moram na cidade e em seu entorno, com o novo o hospital, o transtorno do deslocamento de pessoas para o hospital mais próximo, que fica a 700 km, chegará ao fim”, explicou Macarrão.

Ficará a cargo do Hospital Regional de Santarém os casos de maior complexidade, que fica a 700 km de Novo Progresso, e até mesmo quando inaugurar em Itaituba distante 400 km e até para a capital do Estado. A grande dificuldade reside no fato do Município de Novo Progresso, que hoje possui cerca de trinta mil habitantes, ficar distante da capital cerca de dois mil km. O convenio assinado foi na ordem de R$ 3,6 milhões.

Da Redação Jornal Folha do Progresso

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...