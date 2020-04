Governo inaugura em Marabá o segundo hospital de campanha do Estado

(Foto:Divulgação) – A unidade temporária poderá receber pacientes transferidos de UPAS ou pronto-socorros municipais

O segundo hospital de campanha instalado no Pará para atender pacientes diagnosticados com covid-19 foi entregue nesta terça-feira (14), pelo Governo do Estado. Instalado no Carajás Centro de Convenções e Eventos, em Marabá, no sudeste paraense, o hospital temporário conta com 120 leitos distribuídos em uma área de quatro mil metros quadrados. O governador Helder Barbalho participou do ato de entrega por videoconferência.

O governador Helder Barbalho, no telão, participou da entrega do Hospital de Campanha, na presença do secretário regional de governo, João Chamon (Divulgação)

Em isolamento após ter sido diagnosticado com o novo coronavírus, o governador afirmou que o novo hospital irá reforçar o atendimento na região, desafogando os hospitais regionais de Marabá e Redenção, assim como as unidades municipais de saúde. “O objetivo é garantir que a população que esteja com os sintomas possa ter o atendimento adequado com apoio do governo”, declarou.

Unidade de retaguarda

As regiões sul e sudeste do Pará possuem uma população estimada em 1,5 milhão de pessoas. Em coletiva, Helder Barbalho afirmou que o Hospital de Campanha de Marabá “não é uma unidade de pronto-atendimento”, mas de retaguarda – assim como os demais hospitais temporários – e que chega para desafogar o fluxo de pacientes nos hospitais de referência, para onde são encaminhados os casos mais graves. Em articulação com os sistemas de regulação municipais e estadual, a estrutura poderá receber pacientes transferidos de Unidades de Pronto-Atendimento (UPAs) ou prontos-socorros municipais.

O Hospital de Campanha de Marabá é o segundo entregue no Pará. (Divulgação)

Ainda segundo o governo, o hospital entregue garante “um reforço para o sistema de saúde da região, com perfil de atendimento para pessoas que estejam com sintomas de problemas respiratórios, independentemente de estarem positivadas para covid-19 ou não”.

O Hospital de Campanha de Marabá é o segundo entregue no Pará. O primeiro está em Belém e entrou em funcionamento na semana passada. Ainda serão entregues as unidades temporárias de Santarém (no oeste) e do Marajó, no município de Breves, que estão em fase final de instalação, com previsão para começar a funcionar no final desta semana. Os quatro Hospitais de Campanha instalados no estado totalizam 720 leitos destinados exclusivamente a pacientes de covid-19.

