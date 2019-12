Governo Inaugura novo prédio dos Bombeiros Militares em Itaituba

Na noite deste sábado (14), uma comitiva do Estado participou de diversas inaugurações na cidade de Itaituba, região do Tapajós, que completa 163 anos de aniversário. Antes da programação oficial com show e queima de fogos na orla de Itaituba, o governador Helder Barbalho, ao lado do prefeito do município, Valmir Climaco, participou de inaugurações municipais e estaduais e visitou obras em andamento. | Foto: Marco Santos / Ag.

O Governo do Estado do Pará e o Corpo de Bombeiros Militar inaugurou neste ultimo sábado dia 14 de Dezembro de 2019 no quartel do 7º Grupamento Bombeiro Militar (7º GBM), localizado em Itaituba, novo prédio, onde funcionará o atendimento dos serviços de atividades técnicas. O espaço, que possui 160m2, está dividido em salas de atendimento ao público, vistoria, análise de projetos, técnica, arquivo e almoxarifado, possibilitando mais conforto e qualidade aos Itaitubenses que procuram os referidos serviços, assim como aos bombeiros, que irão poder desenvolver suas atividades laborais em uma estrutura física apropriada.

Além do novo prédio, foi realizada a reforma nas seções administrativas e dos alojamentos do quartel, melhorando as condições de trabalho dos 69 militares que servem atualmente no município. O investimento foi de R$ 523.704,43 e refletirá na área de abrangência do 7º GBM, portanto, não tão somente em Itaituba, mas também nos municípios de Jacareacanga, Aveiro, Novo Progresso, Placas, Rurópolis, Trairão e o Distrito de Castelo dos Sonhos, este último pertencente ao município de Altamira.

Fonte:Agencia Pará

