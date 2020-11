Governo inicia pagamento do ‘Renda Pará’ na próxima sexta-feira (20)

(Foto: Divulgaçâo Bruno Cecim / Ag. ParáFoto: Bruno Cecim / Ag. Pará)

Até 30 de dezembro, cerca de um milhão de famílias serão beneficiadas com o valor

O Governo do Pará inicia, na próxima sexta-feira (20), o pagamento dos benefícios do Programa Estadual Extraordinário de Renda, o “Renda Pará”, que dará aos beneficiários paraenses do “Bolsa Família”, um incremento de renda no valor de R$ 100 (pagos em cota única). A logística de pagamento ficou a cargo do Banco do Estado do Pará (Banpará), com administração da Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster), e ocorrerá de acordo com o mês de nascimento de cada um. Até 30 de dezembro, cerca de um milhão de famílias serão beneficiadas com a quantia

Para receber o benefício, o cidadão deverá entrar no site do banco a partir da próxima quinta-feira (19), para conferir o calendário de pagamento. Quem mora em municípios onde não há agência bancária, deverá se dirigir a qualquer agência do banco público e receber o pagamento por meio de um recibo nominal. Hoje, o Banpará está presente em 113 dos 144 municípios paraenses, totalizando 128 agências no Estado inteiro.

“Esse pagamento vai garantir um Natal mais feliz para cerca de um milhão de famílias paraenses. O governador Helder Barbalho, sensibilizado pela crise da pandemia, não podia ter outra atitude senão ajudar essas pessoas. O Banpará criou uma logística grande para garantir o benefício em 128 agências dos 113 municípios do interior do Estado, já que nos próximos dias pretendemos entregar as agências de Bannach, Ruropólis e Ulianópolis”, destaca Braselino Assunção, presidente do Banpará.

Foto: Bruno Cecim / Ag. ParáFoto: Bruno Cecim / Ag. Pará

Para o beneficiário conferir o calendário de pagamento, basta entrar no site do Banpará.Sobre o programa – O “Renda Pará” foi sancionado no final de outubro, pelo governador do Estado, Helder Barbalho. O programa foi criado por meio do Projeto de Lei 266/2020, aprovado também em outubro pela Assembleia Legislativa do Pará (Alepa), com investimento de R$ 100 milhões do Tesouro Estadual.

Por Bruno Magno (CPH)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...