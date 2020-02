Governo investiga suspeita de febre amarela em criança de 9 anos em Alenquer

Uma equipe da 9ª Regional seguiu para Alenquer na madrugada desta quarta-feira (19) — Foto: Arquivo/G1

Uma equipe da Sespa e uma ambulancha particular seguiram na madrugada de quarta-feira (19) para fazer a transferência da paciente para o Hospital Regional em Santarém

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) de Alenquer, oeste do Pará, confirmou na noite de terça-feira (18) que investiga um caso suspeito de febre amarela em uma criança de 9 anos. Uma equipe da 9ª Regional da Secretaria de Saúde do Estado do Pará (Sespa) e uma ambulancha particular seguiram para o município para fazer a transferência da paciente para Santarém.

De acordo com a Semsa, a paciente é da comunidade Cuatá e a secretaria já está fazendo o bloqueio da área onde aconteceu a ocorrência. Nesta quarta-feira (19) uma equipe da 9ª Regional também deverá seguir para a comunidade que a criança mora para dar suporte nas ações.

Ainda segundo a Semsa, a criança está hospitalizada e todo o protocolo para transferência da mesma para Santarém foi realizado. A paciente deverá ser encaminhada para o Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA).

*colaborou Ramon de Azevedo, da TV Tapajós.

Por Dominique Cavaleiro*, G1 Santarém — PA

