Governo Jatene conclui 40% das promessas de campanha

Selo promessas político Jatene (Foto: Cristino Martins/ Agência Pará)- Jatene fez promessas específicas em um programa de governo registrado no TSE, em entrevistas e debates. O G1 levantou tudo e separou o que pode ser claramente cobrado e medido.

Falta menos de cinco meses para o fim da gestão do governador do Pará Simão Jatene e ele cumpriu apenas 40% das suas promessas de campanha, mostra um levantamento realizado pelo G1. Dos oito itens analisados, ‘Saúde’ teve o pior rendimento. Este é o segundo mandato de Simão Jatene. Para a sua atual gestão, iniciada em 2014, ele fez nove promessas na área da saúde durante a campanha e cumpriu apenas uma totalmente. Na área de mobilidade urbana foram três promessas e apenas uma cumprida. Na área da educação, das quatro promessas também apenas uma saiu completamente do papel.

Das nove promessas da saúde, quatro foram feitas em parte e outras quatro ainda não foram entregues por Jatene. Entre elas estão o hospital Abelardo Santos, os hospitais em Santa Izabel do Pará e Itaituba, dois laboratórios centrais regionais, uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Hospital de Cametá e uma Unidade de Referência Especializada (URE) para a população carcerária.

O Governo diz que já entregou quatro hospitais de média e alta complexidade. As unidades foram concluídas em Belém, Paragominas, Ananindeua e Tucuruí. No entanto, sete unidades continuam em obras, sendo que algumas já tiveram prazos de conclusão várias vezes prorrogados: Hospital Abelardo Santos em Icoaraci, Hospital Regional em Itaituba, Hospital Regional em Castanhal, Hospital Materno Infantil em Barcarena, Hospital Materno Infantil em Capanema, Hospital de Ipixuna e Hospital de Abaetetuba.

Em nota o Governo disse que, além dos hospitais de média e alta complexidade, ainda prevê a finalização de hospitais municipais que estão sendo requalificados e equipados em Abaetetuba, São Caetano de Odivelas, Concórdia do Pará, Mojuí dos Campos, Jacareacanga, Novo Progresso e Garrafão do Norte.

A única promessa concluída no setor de mobilidade até agora foi a atuação do projeto Asfalto na Cidade, um programa de recuperação e pavimentação de vias. Desde 2015, já foram asfaltados mais de 500 quilômetros de vias urbanas, incluindo serviços de recuperação e pavimentação asfáltica com meio fio e drenagem superficial. Em 2018, o programa continua em andamento.

Já as outras duas promessas na área da mobilidade estão incompletas. A primeira delas é concluir e entregar as avenidas Independência, Perimetral e o prolongamento da João Paulo II. As obras da Avenida Independência e a duplicação da Avenida Perimetral foram concluídas. Já o prolongamento da Avenida João Paulo II foi adiado. Segundo o governo, o motivo foi uma falha no fornecimento do aço contratado para a fabricação das passarelas de pedestres. A construtora responsável atestou que o aço entregue não atendia às especificações do projeto.

A segunda das promessas foi concluir e entregar obras viárias do Ação Metrópole, o que inclui a construção de terminais de integração. Parte das obras foi entregue, como a Avenida Perimetral. O governo do estado iniciou no dia 4 de maio a última etapa da licitação para a nova Rodovia BR-316 e infraestrutura do BRT (Bus Rapid Transit) Metropolitano.

O projeto representa um investimento de R$ 525 milhões e faz parte de um sistema de mobilidade urbana que funcionará integrado a outros projetos executados pelo governo estadual, como a Avenida Independência, a duplicação da Avenida Perimetral e o prolongamento da Avenida João Paulo II. “Todas essas obras fazem parte do Ação Metrópole, projeto de mobilidade urbana do governo estadual”, explicou a assessoria.

Esse projeto inclui a melhoria no sistema de transporte no trecho entre o Entroncamento em Belém e o município de Marituba, a construção de alternativas viárias à rodovia BR-316, como o prolongamento das avenidas João Paulo II e Independência, e a adequação de vias que integram a rede de transporte coletivo. A Avenida João Paulo II está na fase de conclusão da obra, prevista para ser inaugurada no início do segundo semestre. As obras compreendem cinco quilômetros de extensão, com duas pistas para o tráfego e duas pontes metálicas.

No item ‘Educação’, das quatro propostas analisadas pelo G1, também apenas uma foi entregue até agora, a criação de um sistema de avaliação de professores. A Secretaria da Educação implantou o Sistema Paraense de Avaliação Eduacional (SisPAe), que avalia o desempenho dos alunos e o trabalho pedagógico dos professores por meio de um questionário sobre o ensino e a gestão da escola.

Já em outra promessa, o governo prometeu construir 30 novas escolas no estado, mas entregou apenas 12 escolas novas até junho deste ano. A previsão, até o final de 2018, é de concluir mais nove unidades. A administração estadual ressaltou a reforma e ampliação de alguns prédios escolares. De 2015 a 2018, foram oito. A previsão até dezembro é a reforma e ampliação de mais 12. No total, serão 41 novas estruturas escolares.

Outra promessa diz respeito à construção de 400 salas de aula, como parte do Pacto pela Educação. Já foram entregues pelo governo do estado, até junho deste ano, 214 salas de aula novas. A previsão, até o final do segundo semestre, é entregar mais 72 novas e 123 em salas reformadas.

Por fim, na quarta promessa para a ‘Educação’ Jatene prometeu implantar núcleos da UEPA em todas as regiões do Estado. Porém, a UEPA tem campi em 10 das 12 regiões de integração: Metropolitana, Guamá, Araguaia, Carajás, Tocantins, Baixo Amazonas, Lago de Tucuruí, Rio Capim, Xingu e Marajó. Não há previsão de ampliação do número de campi.

Por G1 PA, Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...