Governo lacra sete serrarias e apreende madeira suficiente para encher 200 caminhões no PA

Operação atestou irregularidades no funcionamento de sete estabelecimentos no nordeste do estado. Fiscalizações devem seguir até o final de 2017.

O governo do Pará lacrou sete serrarias suspeitas de irregularidades no município de Nova Esperança do Piriá, nordeste do estado. De acordo com a fiscalização ambiental da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), entre os problemas identificados estavam a falta de licença ambiental e o fato dos estabelecimentos não estarem inscritos no Sistema de Cadastro de Consumidores de Produtos Florestais (Ceprof)

De acordo com o governo, durante a fiscalização foram apreendidos cerca de 4 mil metros cúbicos de madeira em tora, que seriam suficientes para encher 200 caminhões. O material apreendido é de espécies de alto valor comercial, como maçaranduba, louro, guajará e ipeúba.

Segundo o diretor de Fiscalização da Semas, Antonio Dias, a madeira seria serrada e depois transportada para o nordeste do país. O governo disse ainda que o caso será investigado nas esferas administrativa e penal.

A operação de fiscalização da Semas começou no dia 17 de agosto e, segundo o agente de fiscalização, Vitor Mendes, coordenador da operação, deve continuar até o final de 2017.

Fonte: G1 PA.

