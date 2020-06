Governo lança EnemPará e garante acesso ao conhecimento para alunos da rede estadual

Em mais uma estratégia de enfrentamento aos impactos pandemia, Estado beneficia estudantes que buscam o ensino superior (Foto:Bruno Cecim / Ag.Pará)

Diminuir as distâncias e garantir a integração por meio do acesso à informação e ao conhecimento. Dessa forma, o governador do Pará, Helder Barbalho, definiu a importância da plataforma EnemPará lançada na tarde desta segunda-feira (29) pelo Governo do Estado, durante live transmitida pelo Youtube e pela TV Cultura para todo o Pará.

A plataforma é voltada para estudantes da rede pública de ensino que este ano concorrem a uma vaga no ensino superior por meio do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

A iniciativa é desenvolvida em parceria pela Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Profissional e Tecnológica (Sectet) e Secretaria de Estado de Educação (Seduc), com apoio do Parque de Ciência e Tecnologia Guamá (PCT Guamá) e da Universidade Federal do Pará (UFPA).

“O EnemPará tem por objetivo garantir que os alunos do Pará não sejam prejudicados e que a necessidade de estarmos em distanciamento social não seja obstáculo para que os nossos alunos possam ter acesso ao conhecimento”, ressaltou o governador.

A plataforma disponibiliza mais de mil videoaulas, além de simulados, exercícios, avaliações de desempenho e aulas ao vivo aos inscritos. Para a titular da Seduc, Eliete de Fátima Braga, a plataforma também possibilita, neste momento, que os alunos da rede pública tenham condições mais adequadas e competitividade na hora de concorrer a uma vaga nas universidades.

O titular da Sectet, Carlos Maneschy, informou que a plataforma foi concebida tendo em vista três perspectivas: a de possibilitar a realização do sonho dos alunos de acesso a uma universidade; de usar tecnologia e inovação como ferramentas pedagógicas que possibilitem o alcance da educação em todo o Pará neste momento de distanciamento social, e incorporar o ensino a distância à rede de ensino estadual.

“O governo poderá usar esta experiência de educação fazendo com que a questão do acesso à tecnologia, da inovação e da educação a distância possa servir de instrumento para melhorar a qualidade de vida das pessoas, da formação das pessoas, porque a partir daí o estado poderá dar os saltos qualitativos que precisa”, complementou Carlos Maneschy.

Acesso ao EnemPará – Os interessados em ter acesso ao material da plataforma devem se cadastrar no endereço www.enempara.com. Após a análise do cadastro, o aluno receberá um e-mail com login e senha para acesso a todo o material disponível. O coordenador do Enem Pará, Yuri Santiago, informou que o programa possui um sistema de navegação simples, desenvolvido para garantir o acesso às aulas mesmo por quem mora no interior ou não dispõe de internet de qualidade.

A ferramenta também vai permitir avaliar cada aluno individualmente, recomendando, a partir do desempenho pessoal, aulas e lições específicas para corrigir possíveis falhas no processo de aprendizagem ou reforçar o ensino em temas que ofereçam maior dificuldade.

Ao final do lançamento, o coordenador Yuri Santiago e o professor Diego Maia esclareceram dúvidas de alunos de todo o estado a respeito do acesso à plataforma. As respostas às perguntas estão disponíveis em https://bit.ly/2AcS2j8.

Fonte:Agência Pará

